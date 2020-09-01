«Урал» объявил о возвращении Страндберга
1 сентября 2020, 16:02
«Урал» объявил о возвращении в команду защитника Стефана Страндберга.
Срок действия контракта с 30-летним норвежцем не сообщается. Игрок будет выступать за команду под номером «4». Страндберг уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19.
Предыдущей командой защитника была итальянская «Трапани».
???— ФК Урал (@FCURAL) September 1, 2020
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