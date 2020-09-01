«Урал» объявил о возвращении Страндберга

«Урал» объявил о возвращении в команду защитника Стефана Страндберга.

Срок действия контракта с 30-летним норвежцем не сообщается. Игрок будет выступать за команду под номером «4». Страндберг уже играл за «Урал» во второй половине сезона-2018/19.

Предыдущей командой защитника была итальянская «Трапани».