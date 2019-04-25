"Урал" в гостях выиграл у "Крыльев Советов" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России. Единственный мяч с пенальти на 61-й минуте забил Отман Эль-Кабир.

"Урал" набрал 33 очка и занимает десятое место. У "Крыльев" 27 очков и 13-я позиция. В следующем туре "Урал" на выезде сыграет с "Уфой", а "Крылья Советов" - с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Урал" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)

Гол: Эль-Кабир, 61 - с пенальти.

"Крылья Советов": Рыжиков, Зотов, Самарджич, Бурлак, Денисов, Ананидзе (Самедов, 77), Шишкин, Рабиу (Антон, 70), Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич (Корниленко, 46).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Димитров (Ароян, 90+6), Бумаль, Егорычев (Емельянов, 77), Бикфалви, Эль-Кабир, Погребняк (Панюков, 79).

Предупреждения: Бумаль, 8. Вучичевич, 41. Самарджич, 53. Ананидзе, 76. Годзюр, 87. Емельянов, 90+5.

Судьи: Матюнин. Еремин, Мосякин (все - Москва).

25 апреля. Самара. Стадион "Самара Арена".

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