«Урал» — «Локомотив»: все голы
18:03
Все голы матча третьего тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Локомотив» (1:1).
На 74-й минуте счет в матче открыл Андрей Егорычев.
? Ефремов подал с фланга в центр штрафной, где Егорычев ударом в касание отправил мяч в ворота железнодорожников.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2020
? #УралЛоко на МАТЧ! ФУТБОЛ-1
? https://t.co/SfxNc4mp2yhttps://t.co/JGziJJTjuO
Федор Смолов на 87-й сравнял результат, принеся гостям ничью.
Точный удар Фёдора Смолова приносит «Локомотиву» ничью.#МАТЧПРЕМЬЕР #УралЛоко https://t.co/P7iWwabhQM— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 19, 2020
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