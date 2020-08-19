«Урал» — «Локомотив»: составы команд
14:57
Стали известны составы «Урала» и «Локомотива» на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.
Запасные — Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.
Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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