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«Урал» — «Локомотив»: составы команд

14:57
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Стали известны составы «Урала» и «Локомотива» на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Панюков.

Запасные — Годзюр, Ароян, Золотов, Бавин, Ефремов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Лысов, Райкович, Ан. Миранчук, Куликов, Магкеев, Иосифов, Эдер, Лисакович.

Урал — Локомотив

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