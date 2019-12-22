«Урал» интересуется Жамалетдиновым

По информации «СЭ», нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, может продолжить карьеру в «Урале».

В первой части сезона 22-летний футболист находился в аренде в польском «Лехе», но на поле практически не выходил (в его активе всего два матча). Его соглашение с армейцами рассчитано до лета 2020 года. Ранее стало известно, что в «Ахмат» переходит нападающий «Урала» Владимир Ильин.