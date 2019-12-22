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«Урал» интересуется Жамалетдиновым

22 декабря 2019, 21:15
Тимур Жамалетдинов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Тимур Жамалетдинов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По информации «СЭ», нападающий Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, может продолжить карьеру в «Урале».

В первой части сезона 22-летний футболист находился в аренде в польском «Лехе», но на поле практически не выходил (в его активе всего два матча). Его соглашение с армейцами рассчитано до лета 2020 года. Ранее стало известно, что в «Ахмат» переходит нападающий «Урала» Владимир Ильин.

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