«Урал» и «Чукарички» сыграют товарищеский матч

Сегодня «Урал» сыграет товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички», сообщает официальный сайт российской команды.

Матч пройдет на стадионе «Параклиша» в Лимасоле (Кипр). Начало в 18.00 по московскому времени.

«Урал» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 24 очка в 19 играх. Для команды этот матч станет вторым за последние три дня. Ранее уральцы сыграли вничью с «Араратом-Армения» (1:1).