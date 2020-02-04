РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Урал» и «Чукарички» сыграют товарищеский матч

10:24
Теги:

Сегодня «Урал» сыграет товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички», сообщает официальный сайт российской команды.

Матч пройдет на стадионе «Параклиша» в Лимасоле (Кипр). Начало в 18.00 по московскому времени.

«Урал» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 24 очка в 19 играх. Для команды этот матч станет вторым за последние три дня. Ранее уральцы сыграли вничью с «Араратом-Армения» (1:1).

Дополнительная информация

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-provedyot-kontrolnyj-match-s-fk-chukarichki20

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир