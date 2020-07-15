На 20-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» серьезную ошибку допустил судья Николай Волошин, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Кингс Кангва не фолил в своей штрафной в единоборстве с соперником — игрок тульской команды сыграл в мяч и выбил его.

«Урал» — «Арсенал».

Хорошо, что на этом матче работают видеоассистенты. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался в действия Волошина, тот прибег к просмотру видеозаписи, исправил свою ошибку и отменил пенальти. (Александр Бобров)