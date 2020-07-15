«Урал» — «Арсенал»: ВАР Левников исправил грубую ошибку судьи
15 июля 2020, 16:35
На 20-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» серьезную ошибку допустил судья Николай Волошин, назначивший 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Кингс Кангва не фолил в своей штрафной в единоборстве с соперником — игрок тульской команды сыграл в мяч и выбил его.
«Урал» — «Арсенал».
Хорошо, что на этом матче работают видеоассистенты. Видеоарбитр Кирилл Левников вмешался в действия Волошина, тот прибег к просмотру видеозаписи, исправил свою ошибку и отменил пенальти. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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