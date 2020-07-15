На 81-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Арсенал» вышедший на замену нападающий хозяев Андрей Панюков сравнял счет. Однако его гол был вскоре отменен после вмешательства видеоарбитров Кирилла Левникова и Николая Еремина.

Они сообщили судье Николаю Волошину, что автор голевой передачи Исламжан Насыров сделал ее правой рукой. Самому арбитру в такой ситуации изучать видеозапись не нужно — это фактическое решение. (Александр Бобров)