Форвард «Урала» Эрик Бикфалви забил гол в ворота «Арсенала» на 38-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге.

Защитник «Урала» Денис Кулаков сделал проход по правому флангу и навесил в штрафную «Арсенала», где 32-летний Бикфалви подстроился под мяч и пробил в падении через себя, отправив мяч в сетку ворот соперника.

Для румынского футболиста этот забитый мяч стал 8-м в текущем сезоне чемпионата России.