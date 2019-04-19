Управляющий директор кафе рассказал суду о конфликте компании Кокорина и Мамаева с Паком. Он просил их выяснять отношения на улице

Свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская Дмитрий Грачев во время слушания по существу в Пресненском суде Москвы рассказал о конфликте компании игроков с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

По его словам, удар стулом Кокорина по Паку он видел только на записи, а сам пытался разнять стороны и предлагал им выйти на улицу.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Самого удара стулом вы не наблюдали? – вопрос свидетелю.

– Вживую – нет. Только по видеозаписи. Смотрел ее в офисе ресторана в тот же день. Хотел посмотреть видео как управляющий ресторана.

– Что вы там видели?

– Как выясняла отношения компания. Видел, что разговаривают, двигаются. Это все видел. Потому видел, как я пришел, как официанты.

– Удар стулом по голове вы видели?

– На камере видел.

– Вас допрашивали на следствии?

– В "Бутырке"? Да, один раз.

– Показания читали свои?

– Нет, просто подписал.

– Не читали?

– Там столько написано было… Я бы часа три читал.

– Да вы как заученный текст говорите!

– Не понимаю вас…

– Со стороны посетителей, персонала поступали жалобы на поведение футболистов?

– Нет, не поступали. У меня на смене есть менеджер, он за это отвечает.

– Менеджер обязан вам сообщить, если такие жалобы есть?

– Да, обязан.

– Каким образом расставались Пак и эта компания?

– Я в это время уже ушел, вроде бы.

– Примирения не было?

– Нет, по видео я видел, что Пак стоял разговаривал с парнями и, как я понял, судя по видео, вопрос был исчерпан. Но это моя интерпретация.

– То есть мирно беседовали?

– Не агрессивно точно.

– Кто-то что-то говорил Паку, кроме того человека, которого вы держали?

– Я точно не слышал.

– Как он выглядел (человек, которого вы держали)?

– С меня ростом, в черное одет. Возраст где-то около 30. Нет усов, нет бороды. Славянской внешности.

– Этого парня вы наблюдали? Он в этой компании был?

– Да, насколько я понял. Я его просил как раз выйти, чтобы на улице все решать.

– При просмотре видео его видели?

– Да, конечно. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!