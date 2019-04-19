Управляющий директор кафе рассказал подробности визита Кокорина и Мамаева утром в день драки с Паком

В Пресненском суде Москвы во время слушания по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выступил свидетель Дмитрий Грачев – управляющий директор кафе "Кофемания" на улице Большая Никитская. Именно в этом заведении утром 8 октября 2018 года произошел конфликт между компанией игроков и чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкийобвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года они стали участниками двух драк в центре Москвы, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

– Знакомы подсудимые? – вопрос прокурора.

– Конечно!

– Основания для оговора имеете?

– Нет.

– Потерпевшие знакомы?

– Да. Пак известен, потому что он приходил к нам в ресторан.

– 8 октября вы где работали?

– Я работаю управляющим "Кофемании" на Большой Никитской. Пришел на работу около 8 утра. Пришел, разделся. Кто-то из официантов сказал, что у нас Кокорин с Мамаевым сидят. Я такой: "О, класс". Вышел, посмотрел, действительно сидят.

– Сколько их было?

– Нет знаю. Судя по видео, 6 парней и 4 девушки.

– Какое видео?

– Камеры в зале наблюдения.

– Вы в тот же день смотрели?

– Да.

– Кто-то сидел там?

– По-моему они одни были.

– Алкоголь употребляли?

– Как они пили алкоголь, я не видел. А в заказе было пиво. И вроде бы виски, граммов 300, наверное.

– Как они вели себя?

– До конфликта нормально вели себя, спокойно.

– Ничего запоминающегося?

– Нет. Я проходил мимо них в туалет, окинул взглядом, не придал значения ничему. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!