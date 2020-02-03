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Умяров тренировался в общей группе «Спартака»

3 февраля 2020, 20:46
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«Спартак» провел тренировку на учебно-тренировочном сборе в Катаре, сообщается на официальном сайте клуба.

В занятии принял участие полузащитник Наиль Умяров, который ранее работал по индивидуальной программе и пропустил первый матч Кубка «Париматч Премьер» против «Ростова» (2:1).

В текущем сезоне Умяров провел 10 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2020-02-03-trenirovka_v_ponedelnik_vizit_rukovodstva_uchastiye_umyarova/

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