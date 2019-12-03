Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признан лучшим дебютантом года РПЛ. 19-летнему футболисту вручат приз «Первый шаг», учрежденный Детской футбольной лигой и спортивным клубом «ЛУКОЙЛ».

На награду также претендовали Даниил Емельянов («Уфа»), Вадим Карпов (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Даниил Степанов («Рубин»).

Решение принято путем голосования, в котором приняли участие ведущие тренеры, журналисты, футбольные функционеры. Всего было заполнено 83 анкеты. За Умярова проголосовал 61 человек.

В составе «Спартака» игрок дебютировал 17 марта нынешнего года в матче чемпионата РПЛ с «Зенитом». В текущем сезоне Умяров провел 12 игр в составе красно-белых.