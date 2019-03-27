Умяров - о переходе в "Спартак": "Практически без раздумий принял предложение красно-белых"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в интервью "СЭ" рассказал, что о переходе в состав красно-белых его родители узнали раньше него. Он добавил, что практически без раздумий принял предложение команды.

– Как вы узнали о переходе в "Спартак"?

– Родители даже раньше меня узнали о переходе. Так получилось, что руководство "Чертаново" сначала сообщило об этом им. У меня на тот момент через 2-3 дня была игра, и чтобы не сбивать настрой, мне сказали об этом уже после матча. Конечно, у родителей была только радость и гордость за меня, карьеру. Мама – большой болельщик "Спартака", потому что там играют ребята, прошедшие чертановскую школу, и она всегда, когда смотрит футбол, очень переживает за них.

– А как именно состоялся переход?

– Поступило предложение в "Чертаново". Ко мне подошли, спросили мнение на этот счет. Надо было быстро решать, буквально в течение двух-трех дней, проходить медобследование, еще что-то, потом еще... Я практически без раздумий принял предложение.

– То есть сомнений по поводу перехода не было?

– Конечно, нет.

– С Леонидом Федуном общались?

– Во время сборов пообщались. Он поздравил с переходом, пожелал удачи и закрепиться в основном составе.

– Вы – капитан сборной России до 19 лет. Многие отмечают ваши лидерские качества, спортивную наглость. Всегда были таким?

– Никогда об этом не думал. То, что дано, то и дано с детства. Наверно, моя позиция такова, что я должен контролировать игру, подсказывать партнерам, и я стараюсь это делать.(Екатерина Потапова)

Наиль Умяров: "Федун пожелал закрепиться в основе!"