Умяров - о дебюте в "Спартаке" в матче с "Зенитом": "Глушаков пожелал мне удачи"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в интервью "СЭ" рассказал о своем дебюте в составе красно-белых в матче 20-го тура российской премьер-лиги с "Зенитом". Он также добавил, что капитан команды Денис Глушаков пожелал ему удачи.

– Дебют в матче с "Зенитом" – круто?

– На самом деле, никаких сверхъестественных вещей не произошло. Я просто стараюсь тренироваться и работать. Еще ничего не достигнуто, и все впереди.

– Что сказал вам Олег Кононов перед выходом на замену против "Зенита"?

– Настроил, сказал про игровые моменты, что можно подкорректировать в середине. Это были рабочие фразы, которые помогают.

– Как вы оцените свою игру в матче, несмотря на небольшое количество времени на поле?

– Тяжело как-то оценивать. Хотелось победить, внести вклад, но не получилось. Надеюсь, в следующий раз это получится, и мы обязательно выиграем.

– Вы заменили капитана команды Дениса Глушакова. Он вам что-то успел сказать во время замены?

– Пожелал удачи, сказал, чтобы не боялся, был посмелее. А после игры все поздравили. Не было разговоров как таковых, потому что я побыстрее отправился в Краснодар, у меня был самолет. Не успел с кем-то поговорить. Вообще, в плане коллектива, общения все в команде отлично. Нет ничего такого, что, вот, он молодой, поэтому надо поменьше с ним общаться.

– То есть дедовщины в "Спартаке" совсем нет?

– Нет.

– Даже мячи после тренировки не носите?

– (Улыбается). Ну, это, конечно, банальные вещи в футболе. В квадрат заходим или еще что-то – по возрасту. А дедовщины нет.

– Как складывается общение с иностранцами?

– Отлично. Что-то по-русски говорю, что-то – по-английски. С кем-то, кто не понимает ни русский, ни английский, жестами общаемся на поле. Но в итоге все всё понимают, язык футбола везде одинаков.

– Директор "Чертаново" Николай Ларин очень лестно отзывается о вас и Глушенкове. Вот эта его поддержка насколько вам важна?

– Мы всегда на связи. Он интересуется, как дела, как тренировки, как игры. Понятно, почему он так о нас отзывается, ведь мы – воспитанники "Чертаново", на виду, и ему хочется позитивного внимания как к "Чертаново", так к нам. Мы с Максимом спокойно к этому относимся, все понимаем. (Екатерина Потапова)

Наиль Умяров: "Федун пожелал закрепиться в основе!"