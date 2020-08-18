Умер бывший защитник «Спартака» Варламов

Скончался бывший защитник и тренер «Спартака» Иван Варламов, сообщает официальный сайт клуба. Ему было 82 года.

Варламов защищал цвета красно-белых в 1964, 1965 и 1967 году. Всего он провел за клуб 86 матчей и выиграл Кубок СССР-1965.

После завершения карьеры Варламов работал начальником команды (в 1976 году), а также ассистировал Константину Бескову в 1977 и с 1980 по 1983 год.

Также Варламов защищал цвета армавирского «Торпедо», узбекского «Политотдела» и красноярского «Автомобилиста». В 1964 году принял участие в матче сборной СССР против Алжира (2:2).

После ухода из «Спартака» Варламов возглавлял владикавказский «Спартак», входил в штаб юношеской сборной СССР, работал в Исландии, а позднее — в мини-футбольных командах.