«Улыбайтесь». Дзюба обратился к россиянам

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил в сторис Instagram на вопрос, как он относится к юмору.

— К юмору отношусь прекрасно, — сказал Дзюба. — Как говорили умные люди: «Люди без чувства юмора обладают маленьким интелектом». Поэтому человек глупый априори не умеет шутить и не понимает шуток. А человек с хорошим юмором всегда несет позитив, от этого позитива люди заряжаются. Поэтому вам всем, уважаемые россияне и не только, — улыбайтесь, наслаждайтесь жизнью и будьте всегда приветливы.