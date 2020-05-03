Украинец Селезнев считает переход в «Кубань» одной из самых больших ошибок в своей жизни

Украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев признался, что жалеет о переходе в «Кубань».

— Переход в «Кубань» — ошибка?

— Давайте не будем, не хочу много об этом говорить. Но да переход в «Кубань» — одна из самых больших ошибок в моей жизни. Мне нужно было тогда переходить в «Шахтер». Было такое предложение. Но ошибки допускает каждый человек.

— В тот момент лучше было никуда не переходить, чем туда?

— Думать головой надо было. Вот и все. Но «Кубань» выплатила все долги. Тот же «Карабюк» не выплатил полмиллиона, а «Днепр» — полтора миллиона. Но если ты играешь только за деньги, то ты уже не футболист. Иди тогда делай котлеты в ларьке и зарабатывай так, — цитирует Селезнева Tribuna.com.

В сезоне-2015/16 форвард провел девять матчей за «Кубань» в РПЛ и забил три мяча. 34-летний нападающий известен также по выступлениям за «Днепр», «Шахтер» и сборную Украины.