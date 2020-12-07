Уход Газизова / Позор в Европе / Лидерство «Зенита» и «Спартака» / Кризис ЦСКА / Live — в 14.30
7 декабря 2020, 12:10
В понедельник журналисты «СЭ» Вячеслав Короткин, Игорь Рабинер, Артем Калинин и Севастиан Терлецкий обсудят 17-й тур Российской премьер-лиги.
Темы эфира:
— Лидерство «Зенита» и «Спартака»;
— Кризис ЦСКА;
— Огненная форма Мирзова;
— Уход Газизова;
— Каким будет новое руководство «Спартака»;
— Недовольство «Зенитом» Дриусси;
— Жеребьевка отборочного турнира ЧМ.
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