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«Уфа» выдвинула Прядкина на пост главы РПЛ

14:16

«Уфа» выдвинула Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги на предстоящих выборах. Прядкин — действующий президент РПЛ. 16 января представители клубов РПЛ единогласно переизбрали его главой организации. РФС признал выборы недействительным, поскольку они прошли с нарушением процедуры. Прием заявок от кандидатов на участие в новых выборах завершится 4 февраля.

— Ничего страшного не произошло, нам указали на определенные моменты — они будут устранены, — цитирует ТАСС гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова. — Как считал Российский футбольный союз, у нас были допущены определенные ошибки. Это рабочий момент.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7633653

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