«Уфа» в товарищеском матче уступила «Арарату-Армении»

«Уфа» в товарищеском матче на кипрском сборе уступила «Арарату-Армении» со счетом 1:2.

Единственный мяч у уфимцев на счету Ловро Бизяка.

На 22-й минуте главный арбитр матча получил травму, в итоге боковой судья стал главным, а его заменил администратор «Уфы» Артур Каримов.

Этот матч стал заключительным для команды на кипрском сборе.

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«Уфа» — «Арарат-Армения» — 1:2 (0:1)

Голы: Бизяк, 56 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Бизяк, 56 (вратарь)

«Уфа»: Беленов (Шафинский, 71), Сухов (Емельянов, 68), Йокич, Табидзе (Пуцко, 46), Неделчару (Аликин, 71), Кротов (Сысуев, 73), Алиев (Никитин, 71), Карп (Гиоргобиани, 90), Голубев (Поздняков, 82), Тилль (Урунов, 46), Бизяк (Вомбергар, 57).

Предупреждения: Урунов, 72. Голубев, 81. Карп, 85.

11 февраля. Ларнака. Стадион гимнастического клуба «Зенон».