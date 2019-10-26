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«Уфа» сыграет с «Тамбовом» в белой форме

10:10
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Пресс-служба «Уфы» показала форму, в которой футболисты выйдут на матч 14-го тура чемпионата России против «Тамбова». Полевые игроки сыграют в белой форме, голкипер — в зеленой.

Соперники уфимцев выйдут на поле в красном комплекте, вратарь — в темно-синем.

Встреча пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Тамбов — Уфа

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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