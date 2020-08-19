В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью со «Спартаком» — 1:1.

В самом начале встречи отличился защитник хозяев Павел Аликин.

У нападающего красно-белых Джордана Ларссона был шанс сравнять счет, но швед не смог реализовать назначенный с помощью ВАР пенальти. Однако вскоре другой форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе выровнял положение.

2-я минута: гол Аликина

12-я минута: Беленов отбил удар Ларссона с пенальти

18-я минута: гол Понсе