«Уфа» — «Спартак»: все голы матча
17:52
В матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью со «Спартаком» — 1:1.
В самом начале встречи отличился защитник хозяев Павел Аликин.
У нападающего красно-белых Джордана Ларссона был шанс сравнять счет, но швед не смог реализовать назначенный с помощью ВАР пенальти. Однако вскоре другой форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе выровнял положение.
2-я минута: гол Аликина
12-я минута: Беленов отбил удар Ларссона с пенальти
18-я минута: гол Понсе
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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