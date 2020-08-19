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«Уфа» — «Спартак»: видеотрансляция матча чемпионата России

14:00
«Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Уфа». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на выезде сыграет с «Уфой» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 16:00.

Следить за матчем «Спартак» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Уфа»

Уфа — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 5944
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Как будет судить матч «Уфа» — «Спартак» арбитр Станислав Васильев?
Назначит 11-метровый удар в ворота «Уфы»
21.6%
Назначит 11-метровый удар в ворота «Спартака»
12.4%
Удалит игрока «Уфы»
2.9%
Удалит игрока «Спартака»
2.5%
Отменит гол «Уфы»
2.3%
Отменит гол «Спартака»
29.1%
Ни разу не воспользуется помощью видеоарбитра
6.6%
Все ключевые решения примет с помощью видеоарбитра
22.4%
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