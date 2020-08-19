«Спартак» на выезде сыграет с «Уфой» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 16:00.

Следить за матчем «Спартак» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Уфа»