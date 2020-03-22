«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля

«Уфа» заявила, что полузащитник команды Оливье Тилль госпитализирован. При этом тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию.



На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведён в общую палату. pic.twitter.com/jIte8pGk1Y — ФК УФА (@UfaFc) March 22, 2020

— 17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию, — говорится в сообщении Twitter клуба. — На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.