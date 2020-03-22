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«Уфа» сделала заявление о госпитализации Тилля

22 марта 2020, 13:21
Оливье Тилль. Фото ФК «Уфа».
Оливье Тилль. Фото ФК «Уфа».
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«Уфа» заявила, что полузащитник команды Оливье Тилль госпитализирован. При этом тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

— 17 марта полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу, в связи с этим все футболисты и персонал клуба переведены на самоизоляцию, — говорится в сообщении Twitter клуба. — На данный момент, Тилль сдал два теста на коронавирус, оба они показали отрицательный результат. Сейчас он уже переведен в общую палату.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1241670542966640641/photo/1

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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