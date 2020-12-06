В 17-м туре РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Ростов» (1:0). Для Валерия Карпина это поражение стало четвертым в шести матчах против уфимского клуба (+1=1-4, мячи 2-6). Свою единственную победу 51-летний специалист одержал в начале этого сезона — в 4-м туре точный удар Кенто Хасимото позволил «Ростову» увезти три очка из Уфы.

Валерий Карпин против «Уфы» в чемпионате России

Дата Город Команда Карпина Тренер Уфы Счет 22.09.2018 Ростов-на-Дону Ростов Сергей Томаров 0:0 07.04.2019 Уфа Ростов Вадим Евсеев 0:1 18.08.2019 Уфа Ростов Вадим Евсеев 0:2 08.07.2020 Ростов-на-Дону Ростов Вадим Евсеев 1:2 23.08.2020 Уфа Ростов Вадим Евсеев 1:0 06.12.2020 Ростов-на-Дону Ростов Рашид Рахимов 0:1

Итого: +1=1-4, мячи 2-6

По количеству набранных очков в среднем за матч «Уфа» — самый неудобный соперник в тренерской карьере Валерия Карпина, среди тех противников, с которыми его команды провели более четырех игр. В шести матчах против клуба из столицы Башкирии «Ростов» Карпина набрал четыре очка — 0,67 в среднем. Против второго самого неудобного соперника, «Зенита», команды российского специалиста в среднем набирали чуть больше одного очка (1,06) за матч. (Денис Аль-Юсифи)

Самые неудобные соперники Валерия Карпина по набранным очкам в среднем за матч (больше четырех матчей)