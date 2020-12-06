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«Уфа» — самый неудобный соперник для Карпина

6 декабря 2020, 17:39
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В 17-м туре РПЛ «Уфа» в гостях обыграла «Ростов» (1:0). Для Валерия Карпина это поражение стало четвертым в шести матчах против уфимского клуба (+1=1-4, мячи 2-6). Свою единственную победу 51-летний специалист одержал в начале этого сезона — в 4-м туре точный удар Кенто Хасимото позволил «Ростову» увезти три очка из Уфы.

Валерий Карпин против «Уфы» в чемпионате России

Дата

Город

Команда Карпина

Тренер Уфы

Счет

22.09.2018

Ростов-на-Дону

Ростов

Сергей Томаров

0:0

07.04.2019

Уфа

Ростов

Вадим Евсеев

0:1

18.08.2019

Уфа

Ростов

Вадим Евсеев

0:2

08.07.2020

Ростов-на-Дону

Ростов

Вадим Евсеев

1:2

23.08.2020

Уфа

Ростов

Вадим Евсеев

1:0

06.12.2020

Ростов-на-Дону

Ростов

Рашид Рахимов

0:1

Итого: +1=1-4, мячи 2-6

По количеству набранных очков в среднем за матч «Уфа» — самый неудобный соперник в тренерской карьере Валерия Карпина, среди тех противников, с которыми его команды провели более четырех игр. В шести матчах против клуба из столицы Башкирии «Ростов» Карпина набрал четыре очка — 0,67 в среднем. Против второго самого неудобного соперника, «Зенита», команды российского специалиста в среднем набирали чуть больше одного очка (1,06) за матч. (Денис Аль-Юсифи)

Самые неудобные соперники Валерия Карпина по набранным очкам в среднем за матч (больше четырех матчей)

Клуб

И

В

Н

П

О

В ср.

Уфа

6

1

1

4

4

0,67

Зенит

17

5

3

9

18

1,06

Оренбург

6

2

1

3

7

1.17

Динамо

15

4

6

5

18

1,20

ЦСКА

18

6

4

8

22

1,22

Крылья Советов

12

4

5

3

17

1,42

Локомотив

19

8

3

8

27

1,42

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