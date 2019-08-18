На 47-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Уфа» — «Ростов» (2:0) при счете 1:0 серьезную ошибку допустил арбитр Евгений Турбин, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».

Судья неверно оценил единоборство Александра Пуцко с Александром Зуевым, во время которого уфимский защитник совершил фол по неосторожности, ударил соперника локтем в лицо, сбил его и нанес ему повреждение. (Александр Бобров)

47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».

47-я минута матча «Уфа» — «Ростов».

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