Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун забил гол на 79-й минуте матча 6-го тура чемпионата России против «Ростова».

Игбун подловил ошибку защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, который скинул мяч нигирийцу после заброса из глубины. Казалось, что Слай уперся в Рагнара Сигурдссона, но смог развернуться и пробил в нижний угол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Ростов».

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