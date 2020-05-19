«Уфа» провела первую тренировку в Аше

Футболисты «Уфы» провели первую тренировку после паузы, сообщается в официальном Twitter клуба.

Команда проводит подготовку в Аше, которая находится на границы Башкирии и Челябинской области.

— Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле — залог хорошей тренировки! — говорится в сообщении. — У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!