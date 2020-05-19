«Уфа» провела первую тренировку в Аше
19 мая 2020, 11:59
Футболисты «Уфы» провели первую тренировку после паузы, сообщается в официальном Twitter клуба.
Команда проводит подготовку в Аше, которая находится на границы Башкирии и Челябинской области.
— Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле — залог хорошей тренировки! — говорится в сообщении. — У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением!
ФК «Уфа» провёл первую тренировку в Аше ??— ФК УФА (@UfaFc) May 19, 2020
Солнечная погода, чистый воздух, прекрасное поле — залог хорошей тренировки! У парней очень много работы впереди, и, самое главное, что все занимаются с огромным оптимизмом и отличным настроением! ? pic.twitter.com/BWPRYmow9W
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