"Уфа" проиграла "Томи", но осталась в премьер-лиге

"Томь" победила "Уфу" в ответном матче плей-офф за место в премьер-лиге - 1:0. Единственный мяч на 11-й минуте провел Алексей Гасилин.

В концовке встречи за затяжку времени вторую желтую карточку получил голкипер гостей Александр Беленов. Поскольку все замены команда уже провела, место в воротах на оставшиеся секунды встал нападающий Вячеслав Кротов.

В первой встрече"Уфа" выиграла со счетом 2:0 и, по сумме двух встреч, сохранила прописку в элитном дивизионе. "Томь" продолжит выступать в Олимп-ФНЛ.

Сегодня состоится ответный матч во втором стыковом противостоянии - "Крылья Советов" примут "Нижний Новгород". На выезде самарцы победили 3:1, ответная игра начнется в 17.00 по московскому времени.

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Ответный матч

"Томь" (Томск) - "Уфа" - 1:0 (1:0)

Гол: Гасилин, 11.

"Томь": Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Каккоев (Макурин, 70), Шалаев, Калинский, Гасилин (Крапухин, 86), Абдулавов (Тлупов, 65).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Йокич, Неделчару, Сухов, Карп, Пауревич (Салатич, 80), Игбун, Тилль (Вомбергар, 46), Сысуев (Кротов, 70).

Предупреждения: Неделчару, 41. Игбун, 71. Беленов, 90+3.

Удаление: Беленов, 90+4 (затяжка времени, вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров). Калугин (Москва), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Сухой (Люберцы).

2 июня. Томск. Стадион "Труд".

Удаление: Беленов, 90+5.