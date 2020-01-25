«Уфа» проиграла «Шленску» в товарищеском матче
25 января 2020, 18:09
«Уфа» с минимальным счетом уступила польскому «Шленску» в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил защитник Дина Штиглец.
Товарищеский матч
Гол: Штиглец, 51.
«Уфа»: Шафинский (Чернов, 46), Никитин (Аликин, 46), Табидзе (Сухов, 46), Неделчару (Урунов, 46), Кротов (Пуцко, 46), Алиев (Демин, 46), Фомин (Гиоргобиани, 46), Голубев (Поздняков, 46), Емельянов (Фольмер, 46), Тилль (Козлов, 46), Вомбергар (Бизяк, 46).
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