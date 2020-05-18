«Уфа» прибыла на сбор в Челябинскую область. Евсеев очень впечатлен
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сообщил, что команда прибыла на сбор в город Аша в Челябинской области, в 120 км от Уфы. Сбор продлится до 4 июня. Специалист отметил хорошие условия, в которых готовится местная любительская команда.
«Уфа» села на сбор, которыи? продлится до 4 июня, — написал Евсеев в Instagram. — Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км.
Местная команда играет в турнире КФК, но у нее такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе.
Но здесь на базе есть:
— Хорошее травяное поле с трибунои?
— Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибунои?
— Крытое поле для мини-футбола
— Тренажерныи? зал, баня
— Гостиница, наконец. Где мы и будем жить.
Условия великолепные. Зеленая обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалеку.
Впечатлен, попали в сказку. Да еще и с погодои? повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведем тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперед.
Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно".
@ufafc села на сбор, которыи? продлится до 4 июня. Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у нее? такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: Хорошее травяное поле с трибунои?, Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибунои?, Крытое поле для мини-футбола, Тренаже?рныи? зал, баня, Гостиница, наконец. Где мы и будем жить. Условия великолепные. Зеле?ная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподале?ку. Впечатле?н, попали в сказку. Да еще? и с погодои? повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведе?м тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться впере?д. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
Ранее стало известно, что сезон РПЛ должен возобновиться 21 июня — эту дату объявил исполком РФС.