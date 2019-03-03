"Уфа" поздравила Живоглядова с рождением сына

Официальный Твиттер "Уфы" поздравил российского защитника Дмитрия Живоглядова с рождением сына.

– Поздравляем! В семье защитника Футбольного клуба "Уфа" Дмитрия Живоглядова произошло радостное событие – рождение сына. Желаем огромного счастья, взаимопонимания и крепкого здоровья новорожденному! – написала "Уфа" в Твиттере.

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