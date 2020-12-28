«Уфа» планирует приобрести несколько игроков во время зимнего ТО
28 декабря 2020, 13:01
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о планах команды на зимнее сборы и поделился целями на предстоящее трансферное окно.
— Когда и где команда планирует проводить сборы?
— У нас всего будет два сбора, оба пройдут в Турции. 15-го числа встречаемся в Москве, проходим медкомиссию и сразу вылетаем, — сказал Шайбеков «СЭ».
— Какие цели у команды на предстоящее трансферное окно? Есть ли какие-то конкретные варианты?
— Говорить пока не буду — рано, мы сидим, смотрим. Конкретные игроки, которых мы бы хотели видеть в команде, есть. Несколько человек мы должны взять.
«Уфа» ушла на зимней перерыв на 15-й строчке в чемпионате России. После 19 матчей в активе команды 13 очков.
(Владимир Пушкарев)
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