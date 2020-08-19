Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» ничейный результат своей команды в матче со «Спартаком» в третьем туре чемпионата России.

— «Уфа» ответила всем, кто прогнозировал игру в поддавки, — заявил он «СЭ». — Результат ничейный, но дурака на поле точно никто не валял, все бились. У «Спартака» были очень хорошие подходы, моменты, но наши игроки стелились и убегали в контратаки. Игрой «Уфы» доволен, результатом тоже. В Москве мы со «Спартаком» еще пободаемся во втором круге.

— Вопросы к судейству у вас есть?

— Не нахожу больших проблем с судейством. Игра со стороны «Спартака» была, конечно, острая. Пару раз на месте судьи я бы не свистел. «Спартак» поддавливал, поддавливал и судей, наверное. Но ничего критичного не произошло. По пенальти особых вопросов нет. (Севастиан Терлецкий)