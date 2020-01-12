«Уфа» отправилась на сбор на Кипр
Футбольный клуб «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который состоится в Айя-Напе с 12 по 26 января, сообщает официальный сайт уфимцев.
В состав главной команды на кипрский сбор привлечены два футболиста «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.
С «Уфой» не отправился на сбор Данил Круговой, он будет восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе.
ФК «Уфа» отправился на Кипр!— ФК УФА (@UfaFc) January 12, 2020
В состав главной команды на кипрский сбор привлечены два игрока «Уфы-2»: защитник Вячеслав Демин и полузащитник Егор Поздняков.
С ФК «Уфа» не отправился на сбор Данил Круговой, он будет восстанавливаться после травмы. https://t.co/x9A5AhoLBE pic.twitter.com/utw7Bz6sGq
В рамках сбора команда сыграет два контрольных матча: 18 января — с венгерским «Уйпештом» и 25 января — с польским «Шленском».
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-otpravilsya-na-kipr-2