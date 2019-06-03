"Уфа" объявила об уходе Салатича

Полузащитник "Уфы" Веролюб Салатич покидает клуб в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба уфимцев.
– ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов! – говорится в сообщении.
Швейцарец перешел в "Уфу" в 2017 году из "Сьона". За это время 33-летний хавбек провел 40 матчей за клуб и отдал 1 результативную передачу.
Швейцарский полузащитник Веролюб Салатич покидает ФК «Уфа» в связи с истечением срока его контракта.— ФК УФА (@UfaFc) 3 июня 2019 г.
Салатич перешел в нашу команду летом 2017 из «Сьона». За это время 33-летний хавбек провел 40 матчей за «Уфу».
ФК «Уфа» благодарит Веро за совместную работу и желает успехов! pic.twitter.com/PdeHlWkpNf
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