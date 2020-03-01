«Уфа» обратится в судейский комитет РФС по матчу с «Краснодаром»

«Уфа» намерена отправить письмо в судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) по спорным моментам матча 20-го тура Тинькофф -чемпионата России с «Краснодаром» (0:2). Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

На 80-й минуте матча в ворота уфимцев с помощью видеоассистентов рефери был назначен пенальти, который реализовал Ари. Во втором тайме защитник «Краснодара» Кайо совершил несколько грубых нарушений, но не был наказан.

— Я пока не видел в повторе момент с назначением пенальти, пока мне никто не может показать, — цитирует ТАСС Газизова. — Если у нас будут какие-то претензии по судейству, мы их разберем и отправим в судейский комитет. Согласен, что Кайо наиграл на вторую желтую карточку, это мы разберем в том числе, но сейчас голословно говорить не хочу. Мы отправим, нам ответят — сейчас есть новые люди в судейском комитете, и я уверен, что они не оставят это без внимания.

Какие-то моменты есть, на которых можно акцентировать внимание, чтобы всем все объяснить. Нам кажется, что спорные моменты есть, но может мы ошибаемся, разберем на холодную голову. Когда у меня будет полная картина, я смогу прокомментировать.