«Уфа» назначила нового генерального директора
18 августа 2020, 11:00
По информации «СЭ», Ринат Шайбеков стал генеральным директором «Уфы». После ухода Шамиля Газизова он был исполняющим обязанности, теперь его утвердили в должности.
Эту информацию «СЭ» подтвердил председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов.
С 2012-й по 2020 год генеральным директором уфимцев был Шамиль Газизов. 10 июля управленец перешел на аналогичную должность в «Спартак».
«Уфа» занимает 8-е место с тремя очками в турнирной таблице РПЛ. (Севастиан Терлецкий)
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Назначит 11-метровый удар в ворота «Уфы»
21.6%
Назначит 11-метровый удар в ворота «Спартака»
12.4%
Удалит игрока «Уфы»
2.9%
Удалит игрока «Спартака»
2.5%
Отменит гол «Уфы»
2.3%
Отменит гол «Спартака»
29.1%
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