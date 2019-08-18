«Уфа» нанесла «Ростову» первое поражение в чемпионате, команда Карпина не смогла догнать «Зенит»

«Уфа» дома одержала победу над «Ростовом» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Форвард хозяев Силвестр Игбун отметился дублем в этой встрече (40-я и 79-я минута игры).

Уфимская команда нанесла первое поражение в РПЛ команде Валерия Карпина. «Ростов» остался на третьей строчке с 11 очками в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 10 баллов и 10-е место.

Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур

«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 40 (1:0). Игбун, 79 (2:0).

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов (Голубев, 77), Алиев (Йокич, 62), Гиоргобиани, Игбун (А.В.Козлов, 82).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, А.А.Козлов, Сигурдссон, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Е.Чернов, Ионов, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Шомуродов.

Предупреждения: Глебов, 18. Емельянов, 22. Песьяков, 40. Сигурдссон, 74. Сухов, 90. Йокич, 90+4.

Судьи: Турбин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).

18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 8532 зрителя.

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