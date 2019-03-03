"Уфа" начнет возвращать болельщикам деньги за билеты на матч с "Динамо" с 4 марта

"Уфа" начнет возвращать болельщикам деньги за билеты на матч с "Динамо" (1:2) в рамках 18-го тура чемпионата России с 4-го марта, информирует пресс-служба клуба.

Напомним, ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб компенсирует средства за билеты в случае поражения от бело-голубых и бесплатно предоставит проход на следующую игру.

В матче 18-го тура РПЛ "Уфа" на своем поле уступила московскому "Динамо" со счетом – 2:1. Как сообщалось ранее: в случае потери очков в матче с "Динамо" Футбольный клуб "Уфа" вернет деньги каждому болельщику, которые он потратил на билет и в качестве бонуса подарит аналогичный билет на следующую домашнюю игру "Уфа" – "Ахмат" (17 марта). Возврат денежных средств осуществляется в кассе стадиона "Нефтяник" с 04.03.2019г. по 06.03.2019г. (Режим работы кассы: с 12-00 до 20-00).

Для получения денежных средств необходимо иметь при себе:

– Билет на игру с указанием стоимости билета;

– Документ удостоверяющий личность;

– Для возврата денежных средств, необходимо скачать и заполнить прикрепленное к новости заявление, приложить к нему билет, предоставить кассиру документ удостоверяющий личность.

При осуществлении возврата денежных средств, болельщику предоставляются пригласительные билеты на матч "Уфа" – "Ахмат", который состоится 17 марта в 16.00 на стадионе "Нефтяник", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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