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«Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас». Евсеев ответил своим подписчикам

20 мая 2020, 20:35
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.

— Пора всем вам, тем кто пишет мне такие комментарии, сказать спасибо, — написал Евсеев. — И сказать, что «Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас. Для тех, кто так относится ко мне, а значит и к моей команде.

Есть команда на всю жизнь, навсегда своя. Но и есть и те, которые чем-
то вызывают симпатию. Искренностью, открытостью (только не во время матчей).

И если я не на все ваши комментарии отвечаю, это не значит, что я их не читаю. Читаю. Спасибо вам! Болейте за нас!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пора всем вам, тем кто пишет мне такие комментарии, сказать спасибо. И сказать, что @ufafc как не парадоксально, будет играть и для вас. Для тех, кто так относится ко мне, а значит и к моей команде. Есть команда на всю жизнь, навсегда своя. Но и есть и те, которые чем-то вызывают симпатию. Искренностью, открытостью (только не во время матчей) И если я не на все ваши комментарии отвечаю, это не значит, что я их не читаю. Читаю. Спасибо вам! Болейте за нас! #спорт #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

 

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