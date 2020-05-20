«Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас». Евсеев ответил своим подписчикам
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram.
— Пора всем вам, тем кто пишет мне такие комментарии, сказать спасибо, — написал Евсеев. — И сказать, что «Уфа», как не парадоксально, будет играть и для вас. Для тех, кто так относится ко мне, а значит и к моей команде.
Есть команда на всю жизнь, навсегда своя. Но и есть и те, которые чем-
то вызывают симпатию. Искренностью, открытостью (только не во время матчей).
И если я не на все ваши комментарии отвечаю, это не значит, что я их не читаю. Читаю. Спасибо вам! Болейте за нас!
Пора всем вам, тем кто пишет мне такие комментарии, сказать спасибо. И сказать, что @ufafc как не парадоксально, будет играть и для вас. Для тех, кто так относится ко мне, а значит и к моей команде. Есть команда на всю жизнь, навсегда своя. Но и есть и те, которые чем-то вызывают симпатию. Искренностью, открытостью (только не во время матчей) И если я не на все ваши комментарии отвечаю, это не значит, что я их не читаю. Читаю. Спасибо вам! Болейте за нас! #спорт #футбол #фкуфа #нашалигачемпионов #премьерлига #евсеев