В четверг, 16 июля, состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Уфимский клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков. «Динамо» с 35-ю очками — на девятой строчке.

Следить за матчем «Уфа» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Динамо»