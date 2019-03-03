"Уфа" - "Динамо": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Динамо" на матч 18-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня на стадионе "Нефтяник" в Уфе, начало – в 11.30 по московскому времени.

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.



Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Бизяк, Вомбергар.



"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.



Запасные: Лещук, Евгеньев, Грулев, Соу, Рауш, Кардозу, Панченко.