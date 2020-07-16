«Уфа» — «Динамо»: Чернов, Тилль, Скопинцев и Комличенко выйдут в стартовом составе
16 июля 2020, 16:52
Стали известны составы «Уфы» и «Динамо» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Уфе и начнется в 18:00 мск.
«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Табидзе, Безденежных, Круговой, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Мальцев, Алиев, Белоусов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Хильемарк, Жоаузинью, Панченко, Игбун, Комличенко.
Запасные: Лещук, Шунич, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Каборе, Грулев, Карапузов, Школик, Данилин, Нжи, Филипп.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
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