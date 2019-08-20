«Уфа» арендует Кругового, но он не сыграет против «Зенита» в 7-м туре

Защитник Данил Круговой, о трансфере которого из «Уфы» в «Зенит» будет объявлено в ближайшие дни, не сможет сыграть в матче между этими командами, который пройдет в субботу.

По информации «СЭ», 21-летний игрок вернется в башкирский клуб на правах аренды до конца сезона, но не выйдет на поле против сине-бело-голубых по состоянию здоровья. Круговой еще не приступил к полноценным тренировкам в общей группе, пока участвует лишь в некоторых упражнениях. Травму он получил 30-м туре прошлого сезона в игре с «Локомотивом» (0:1), врачи диагностировали перелом пятой плюсневой кости.

При этом пока неизвестно, сможет ли он по условиям контракта сыграть во втором круге против «Зенита».

Матч 7-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» пройдет в субботу на стадионе «Нефтяник». Начало — в 16.30. (Дмитрий Зимин)