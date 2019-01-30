Арбитр Москалев не сдал тест на сборе УЕФА

По данным "СЭ", арбитр премьер-лиги Владимир Москалев не сдал тест по физической подготовке на сборе УЕФА, который в эти дни проходит в Португалии.

Судья из Воронежа недавно вошел в лист ФИФА и получил право работать на международных матчах. Но сначала его и Марину Крупскую пригласили на ознакомительный сбор, который традиционно организуется для дебютантов.

Тем, кто не проходит экзамен по английскому языку, зачастую предлагают приехать через год. А вот йо-йо тест Москалеву, скорее всего, дадут пробежать заново. В этом случае у него останется шанс дебютировать на международной арене в сезоне-2019/20. (Александр Бобров)