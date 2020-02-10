УЕФА поздравил Зазу Джанашию с днем рождения

Русскоязычный Twitter УЕФА поздравил с днем рождения бывшего форварда «Локомотива» Зазу Джанашию. Сегодня ему исполнилось 44 года.

— Поздравляем с 44-летием легенду «Локомотива» Зазу Джанашию! — говорится в сообщении. — Вспоминаем гол грузинского форварда «Штутгарту» в 1998-м!

??? Поздравляем с 44-летием легенду «Локомотива» Зазу Джанашию! ?



? Вспоминаем гол грузинского форварда «Штутгарту» в 1998-м! ?@fclokomotiv pic.twitter.com/4otPdkaZG2 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 10, 2020

Заза Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В 194 матчах за «Локо» он забил 51 мяч. Четыре раза выигрывал Кубок России, трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз — бронзовым призером. Дважды доходил с командой до полуфинала Кубка обладателей кубков.