УЕФА поздравил Погребняка с днем рождения
8 ноября 2020, 13:14
Официальный Twitter-аккаунт УЕФА поздравил нападающего «Урала» Павла Погребняка с днем рождения. В воскресенье, 8 ноября, форварду исполнилось 37 лет.
«С днем рождения, победитель Кубка УЕФА-2008», — подписала пост пресс-служба организации.
В сезоне 2007-08 «Зенит» с именинником стал обладателем Кубка УЕФА.
В нынешнем сезоне РПЛ Погребняк провел 4 матча, в которых забил 1 мяч.
?? Happy birthday 2008 winner Pavel Pogrebnyak! ?@fczenit_en | #HBD | #UEL pic.twitter.com/I5xE4HmMrL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2020
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