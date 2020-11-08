УЕФА поздравил Погребняка с днем рождения

Официальный Twitter-аккаунт УЕФА поздравил нападающего «Урала» Павла Погребняка с днем рождения. В воскресенье, 8 ноября, форварду исполнилось 37 лет.

«С днем рождения, победитель Кубка УЕФА-2008», — подписала пост пресс-служба организации.

В сезоне 2007-08 «Зенит» с именинником стал обладателем Кубка УЕФА.

В нынешнем сезоне РПЛ Погребняк провел 4 матча, в которых забил 1 мяч.