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УЕФА поздравил Карпина с днем рождения и вспомнил его гол «Барселоне»

2 февраля 2020, 18:18
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Официальный Twitter УЕФА на русском языке поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днем рождения. Российскому специалисту исполнилось 51 год.

— Валерий Карпин начал забивать еще очень давно! Вспоминаем его гол «Барсе» в 1994 году и поздравляем легенду «Спартака» и тренера «Ростова» c днем рождения! — говорится в сообщении.

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