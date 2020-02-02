УЕФА поздравил Карпина с днем рождения и вспомнил его гол «Барселоне»
2 февраля 2020, 18:18
Официальный Twitter УЕФА на русском языке поздравил главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днем рождения. Российскому специалисту исполнилось 51 год.
— Валерий Карпин начал забивать еще очень давно! Вспоминаем его гол «Барсе» в 1994 году и поздравляем легенду «Спартака» и тренера «Ростова» c днем рождения! — говорится в сообщении.
.@valeriy_karpin начал забивать еще очень давно! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 2, 2020
Вспоминаем его гол «Барсе» в 1994 году и поздравляем легенду @fcsm_official и тренера @rostovfc c днем рождения! ???#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/bVkdHa2nKN
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